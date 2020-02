Calcio. Alan Carlet torna al 'Picco' dopo vent'anni. L'ex allenatore di Bordighera Sant'Ampelio e Ospedaletti omaggiato dai tifosi aquilotti: "Un'incredibile emozione" (VIDEO)

Alan Carlet, ex allenatore di Bordighera Sant'Ampelio e Ospedaletti ma con un passato importante nello Spezia

Torna allo stadio 'Picco' e lo fa a distanza di vent'anni mister Alan Carlet, dopo un cammino straordinario realizzato con l'allora tecnico Mandorlini in panchina nella Serie C2.

Ora fa l'allenatore e dopo un'annata importante in Prima Categoria al Bordighera Sant'Ampelio, passa all'Ospedaletti dove nella scorsa stagione ha vinto in maniera importante (al primo colpo) il campionato di Promozione.

Le emozioni dell'ex bomber. Sabato scorso la grande emozione del giro di campo in quello che è stato il suo stadio, poco prima del fischio d'inizio di Spezia-Ascoli del campionato di Serie B. Al nostro quotidiano online non trattiene le emozioni, soprattutto dopo essere passato sotto la Curva Ferrovia:

"E' stata una giornata una fantastica, condita dalle mille emozioni. E' stato fantastico poter riabbracciare quello che in passato è stato il mio pubblico in questo fantastico stadio e sotto la Curva Ferrovia".