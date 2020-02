Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia superato dall'Aurora. Manuele Fiore: "Sconfitta sfortunata, ma la strada è quella giusta"

Brutta trasferta per la prima squadra del Don Bosco Valle Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, che ieri pomeriggio ha affrontato Aurora Calcio.

La partita, valida per la diciassettesima giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena allo stadio Lionello Rizzo a Cairo Montenotte, si è conclusa a favore dei padroni di casa che sono riusciti a mettere ko i biancorossi per 1-0.

"Sapevo che avremo incontrato una squadra quadrata che si difende molto bene sotto la linea della palla con poca aggressione e sfrutta le ripartenze, non è un caso che sia la miglior difesa del campionato. Abbiamo così preparato la partita molto bene in settimana per cercare di metterli in difficoltà nonostante i pochi spazi concessi - dichiara mister Manuele Fiore - i ragazzi hanno fatto una partita perfetta avendo sempre il pallino del gioco e concedendo praticamente solo un'occasione per un errore nostro in fase di disimpegno".

"Abbiamo avuto una palla goal nel primo tempo dove potevamo passare in vantaggio ma purtroppo abbiamo preso la traversa. Ci è mancata un po' di cattiveria per portare a casa un risultato per noi importante, purtroppo pecchiamo un po' di ingenuità prendendo un goal davvero ridicolo - dice - ci siamo fatti goal da soli, questo è il rammarico più grande: uscire dopo una prestazione del genere con 0 punti".

"Non sono abituato a fare polemiche sull'arbitraggio - commenta - tra l'altro ha disputato un ottima gara, ma in un'occasione dove a mio parere c'era rigore su Calvini, calciato clamorosamente, ci viene fischiato fallo contro. Credo assurda l'interpretazione. Nonostante ciò faccio davvero i complimenti ai miei ragazzi. Questa è la strada giusta per levarsi delle soddisfazioni e divertirsi facendo calcio. Complimenti anche all'Aurora per il campionato che sta facendo, sicuramente lotterà per i primi posti".