Calcio, Promozione. Il Ventimiglia ha messo il turbo e Claudio Scognamiglio guarda alle prossime tappe: "Bisogna dare il massimo ogni partita, ma abbiamo le idee chiare"

Tre vittorie consecutive, nuova aria e soprattutto una zona playoff che si avvicina in maniera importante.

Momento positivo. In casa Ventimiglia si respira un clima diverso rispetto all'inizio del nuovo anno, quando tra sfortuna e poca concretezza i risultati proprio non volevano arrivare. Ma da tre settimane i granata hanno cominciato a correre realizzando le vittorie contro Legino, Arenzano e Loanesi, lanciandosi in maniera definitiva: al nostro quotidiano online è il portiere-capitano Claudio Scognamiglio ad analizzare la situazione.

Claudio, siete in buon momento. Ma posso chiederti quanto siete rammaricati per i punti persi? "Ci dispiace, ma guardare il passato non serve. E comunque credo che i punti persi fanno parte di un percorso di crescita di questa squadra".

I playoff sembrano di nuovo raggiungibili: è un vostro chiaro obiettivo? "Bisogna dare il massimo ogni partita, vedremo più avanti dove saremo. Noi abbiamo le idee chiare".

Cosa è cambiato da tre settimane in questo Ventimiglia? "Niente, siamo sempre noi con tre settimane in più di esperienza. Non ci sono segreti, ma solo ancor più consapevolezza".