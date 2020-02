Tennis. Ranking Atp: Fabio Fognini resta 11°, Gianluca Mager in 128a piazza

Come ogni settimana aggiorniamo i nostri lettori e lettrici sul ranking Atp per quanto riguarda i tennisti del nostro territorio.

Fognini invariato. Resta invariata la posizione in classifica dell'armese Fabio Fognini. La racchetta di Arma di Taggia è alla posizione numero 11 a quota 2.400 punti, 200 in meno del belga Goffin decimo in classifica.

Mager 128°. Scende di una posizione il sanremese Gianluca Mager, che questa settimana si trova in 128a posizione. Il sanremese è pronto ad aumentare il proprio bottino punti fermo a quota 413 nell'ATP di Rio de Janeiro.

Scatto Sinner. Balzo in avanti per l'altoatesino Jannik Sinner. La giovane racchetta trentina si allena al Piatti Center Bordighera ed ormai è un beniamino nella città delle palme. Sinner, dopo aver sfiorato le semifinali a Rotterdam, è salito in 68a posizione con in bottino 793 punti. Un balzo di undici piazze rispetto alla scorsa settimana.