Domenica la terza edizione della Sanremo Urban Trail: partenze da Santa Tecla e davanti al Teatro Ariston (Foto e Video)

Per il terzo anno consecutivo la Sanremo Urban Trail torna alla conquista dei vicoli della città. Domenica mattina dalle 8 i podisti si daranno appuntamento sia a Santa Teca che in piazza Borea D’Olmo (davanti al Teatro Ariston) per poi sfidarsi nelle tre gare in programma, per tutti gusti e per ogni tipo di atleta: una Trail di 32 chilometri (con partenza davanti a Santa Tecla), una Urban Trail da 10 e la Family Run da 5. Quest’anno, oltre al transito dentro Villa Ormond, la Sanremo Urban Trail sarà ospitata anche da Villa Nobel che, per l’occasione, aprirà le porte: i partecipanti potranno transitare per poi raggiungere la ciclabile.

Spettacolare e articolato il percorso della 32 chilometri: dal Forte di Santa Tecla si salirà nella città vecchia, poi Madonna della Costa, campo golf, passaggi nel bosco, curva del Marzocco, vetta del Caggio fino ai piedi del monte Bignone con il picco di 1800 metri di dislivello positivo. Il ritorno avverrà sui sentieri storici per tornare nella Pigna. La gara si chiuderà ufficialmente in piazza Cassini. Grande il lavoro dei volontari che in questi giorni hanno ripulito i sentieri e le piccole strade dell'entroterra, alcune delle quali sembravano dimenticate da anni.

Al termine delle tre gare tutti gli atleti transiteranno in centro per poi darsi appuntamento a Santa Tecla per le premiazioni dalle 12 alle 13 circa.

Questa mattina l’evento è stato presentato in Comune a Sanremo alla presenza degli organizzatori della Sanremo Bike School e dell’assessore a Turismo e Manifestazioni Alessandro Sindoni, oltre ai consiglieri comunali Mario Robaldo, Ester Moscato e Simona Moraglia.

L'evento sarà anticipato dall'incontro 'Scienza e Podismo' in programma sabato dalle 14 al forte di Santa Tecla.

Informazioni, regolamento e iscrizioni sul sito www.sanremobikeschool.eu