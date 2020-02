Basket. BKI Imperia/Olimpia allunga la striscia positiva nel campionato under 18. Coach Carbonetto soddisfatto: "Vittoria meritata, ora prepariamoci al meglio per la fase a oroglogio"

Imperiesi che partono fortissimo concedendo solo 6 punti agli ospiti nel primo quarto e con un attacco molto efficace da 26 punti e tanti falli subiti. Secondo quarto che vede l'inevitabile rientro dei Sanremesi che dimostrano la loro forza e il loro valore da primi in classifica. All'intervallo 43-33 per la compagine imperiese.

Al rientro dagli spogliatoi sostanziale equilibrio con gli ospiti che provano a rientrare in gara e Imperiesi a ribattere colpo su colpo. Sanremo però non demorde fino ad arrivare a meno 5 (58-53) al 34’ di partita, ma è il massimo sforzo, da qui in poi Imperia riprende bene la via del canestro e riesce a chiudere il match a proprio favore.

"Vittoria meritata per come abbiamo lavorato in settimana e per ciò che stiamo facendo vedere in campo frutto dell'impegno degli ultimi mesi. Ora ci prepariamo per la fase a orologio con l'obbiettivo di centrare i playoff che ora ci meriteremmo ampiamente", commenta soddisfatto coach Carbonetto