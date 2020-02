Basket. La formazione under 20 del BC Ospedaletti sbanca Genova. Coach Lupi: "Sono contento ma nel frattempo amareggiato e spero che si capisca che lo sport e gli impegni devono essere presi e mantenuti"

UNDER 20

Auxilium - BC Ospedaletti 57-66 (13-15; 13-16; 14-13; 17-18)

Il BC Ospedaletti under 20 espugna con soli 6 giocatori il parquet di via cagliari a genova e mantiene la quarta posizione utile per i play off regionali.

Grande prova di cuore e coraggio dei giovani orange che insieme ai suoi allenatori Andrea lupi ed Ezio Archimede espugnano un campo difficile e soprattutto con soli 6 giocatori,

Tutta la partita avanti nel punteggio Olivari e compagni tengono a distanza i padroni di casa con giocate difensive importanti e la lucidità in attacco che non è mai venuta a meno

Coach Lupi commenta così il successo dei giovani orange: "Una bella prova che ci fa gioire almeno per un giorno, la situazione infortuni e grave ma anche altri problemi, che ci sono in questa squadra, non hanno fatto rendere al meglio fino ad ora le capacità di questi ragazzi, sono contento ma nel frattempo amareggiato e spero che si capisca che lo sport e gli impegni devono essere presi e mantenuti, il campionato ci può ancora regalare delle soddisfazioni".