Calcio, Eccellenza. Imperia, ecco le ultime 9 finali: i neroazzurri a caccia dello scatto decisivo

L'Imperia chiama a raccolta i propri tifosi per le ultime nove partite di campionato

Mancano 810 minuti alla fine del campionato di Eccellenza e tutta una città sogna il grande colpo.

L'Imperia di mister Alessandro Lupo va a caccia della promozione diretta che i primi di maggio potrebbe significare Serie D, quella categoria tanto cercata e tanto desiderata dalla piazza.

Le 9 finali. Ci sono ancora nove ostacoli tra la l'Imperia e il grande sogno. Certo è che i neroazzurri devono anche sperare del sorpasso al Sestri Levante in vetta, con i corsari avanti di un punto ma con la fase nazionale della coppa italia eccellenza nel mezzo. L'ultima cavalcata dell'anno per i neroazzurri parte in casa contro l'Alassio FC (attenzione alle vespe reduce da un filotto importante di vittorie), quindi la trasferta sul campo del fanalino di coda Molassana e l'Athletic Club Liberi al 'Ciccione'.

La trasferta contro il Busalla è complicata (l'1-4 dell'andata insegna), ma il doppio scontro consecutivo interno con Campomorone e Cairese può essere sfruttato al meglio. Il rush finale? Gli ultimi 270 minuti di gioco prevedono la trasferta sul campo del Rapallo/Rivarolese, il derby interno con l'Ospedaletti e la chiusura nel genovese contro il Rivasamba: Imperia, si può fare.

IL CALENDARIO DELL'IMPERIA: LE 9 FINALI DEI NEROAZZURRI

Imperia - Alassio FC

Molassana - Imperia

Imperia - Athletic Club Liberi

Busalla - Imperia

Imperia - Campomorone

Imperia - Cairese

Rapallo/Rivarolese - Imperia

Imperia - Ospedaletti

Rivasamba - Imperia