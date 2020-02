Calcio. Sanremese in vendita, c'è la conferma del Direttore Generale Pino Fava: "I sacrifici fatti dalla proprietà non vengono riconosciuti da nessuno. Aperte trattative con chiunque fosse interessato a rilevare il club"

La Sanremese è ufficialmente in vendita

La notizia del giorno è quella della messa in vendita della Sanremese Calcio da parte della proprietà biancoazzurra.

A tal proposito abbiamo sentito il Direttore Generale del club matuziano, Pino Fava, che ci ha confermato il tutto in queste dichiarazioni.

Direttore, ci conferma che la Sanremese è ufficialmente in vendita? "Sì, la Sanremese è ufficialmente in vendita. I sacrifici fatti dalla proprietà non vengono riconosciuti da nessuno e si è deciso di arrivare a questa decisione, soprattutto dopo le polemiche delle ultime settimane. Se arriva qualcuno che è pronto a fare meglio dell'attuale proprietà siamo pronti a farci da parte. Sono aperte le trattative con chiunque fosse interessato a rilevare il club".