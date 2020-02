Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, sarà una altro fine settimana intenso: nel campionato di Serie A2 femminile le giallorosse sfidano il Como

Archiviato il bellissimo week-end di successi a tinte giallorosse, è tempo di guardare avanti. Tra sabato e domenica, le Prime Squadre della Rari Nantes Imperia torneranno in acqua.

Apre la Serie B con i ragazzi di Stefano Fratoni che, alla Piscina 'Bissolati' di Cremona, si troveranno di fronte il Piacenza Pallanuoto. Squadra che ha trovato il pareggio in casa del Chiavari, nello scorso turno di campionato. L'appuntamento è fissato per sabato 22 febbraio alle ore 19:15 e a dirigere l'incontro sarà il signor Gomez, alla prima direzione stagionale nel Girone 1.

Domenica 23 febbraio, invece, i fari saranno puntati sulla Piscina Cascione di Imperia quando, alle ore 17, le Rari-Girls scenderanno in acqua contro il forte Como Nuoto. Si preannuncia come il big-match del week-end di Serie A2 femminile dato che le lombarde sono capoliste al pari del Bologna, inseguite proprio dalle imperiesi. Tra le ragazze di Tete Pozzi, figura la ex-Rari Jamila Tedesco. Arbitrerà il signor Savino che la squadra di Stieber ha già conosciuto la scorsa settimana nella partita vittoriosa contro AN Brescia.