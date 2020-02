Tennis. Gianluca Mager Show in Brasile! Superato Ruud in due set e secondo turno di Rio De Janeiro conquistato

ATP BRASILE - 1° TURNO -

MAGER-RUUD 7-6 (7-4) 7-5

Apriamo questa giornata con una notizia importante per la nostra provincia sportiva, in quanto è arrivata l'impresa del tennista Gianluca Mager nel primo turno dell'Atp di Rio de Janeiro.

Sulla terra rossa brasiliana, la racchetta sanremese supera in due set il norvegese Ruud. Non un avversario qualunque, visto che lo scandinavo è il numero 34 al mondo ed era la testa di serie numero 8 del tabellone principale.

Mager show. Mager ha la pazienza di rincorrere l'avversario in un primo set molto equilibrato, ma che lo vedeva sempre sotto di un game. Il tutto arriva al tie-break dove il matziano chiude con un 7-4. Nel secondo set Mager scatta bene va sul 3-2, prosegue sul 4-3 e chiude con il definitivo 7-5.

Una grande soddisfazione per la racchetta allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo e per tutto il circolo della città dei fiori. Ora Mager nel prossimo turno il qualificato Domingues: sognare il terzo turno non è impossibile.