Volley. Mazzucchelli Sanremo, ottimi i risultati ottenuti nello scorso fine settimana

Sabato scorso alla palestra Don Bosco di Alassio si è giocata la 1° partita, valida per il campionato under 12 femminile, tra l'Alassio Volley e la Mazzucard.

Le giovani atlete "green" matuziane hanno ottenuto una bella vittoria per 3/0 vincendo in scioltezza sulla formazione padrone di casa, esprimendo buone fasi di gioco che hanno entusiasmato tutto lo staff della SDP Mazzucchelli. Nella stessa giornata, la 101 Caffè Mazzu under 13 femminile, ha affrontato a Villa Citera la RVS Sanremo, vincendo 3/0.

Partita senza storia quella disputata dalle ragazze "Mazzu" che sono riuscite ad esprimere a tratti, un gioco ben oltre le aspettative e non usuale alla categoria. Le avversarie sono state sottomesse sia sul piano del gioco che su quello della cattiveria agonistica e della determinazione. Con questa vittoria la formazione della SDP Mazzucchelli, spodesta proprio la RVS Sanremo, portandosi così solitaria al primo posto in classifica.

Domenica 16/02, altro scontro al vertice quello tra la Mazzu Conad Citty e la San Pio X Gialla, giocata a Villa Citera e valida per il campionato U13/F CSI. La formazione padrone di casa ne è uscita vincente per 2/1. Il primo set è stato perso per merito della formazione avversaria che è riuscita a difendere molto bene sugli attacchi delle ragazze matuziane che hanno perso il set solo 23/25, soprattutto per propri errori.

Il secondo e terzo set sono stati giocati efficacemente, infatti le ragazze della Mazzu Conad City hanno incominciato a giocare alla grande, mostrando colpi e giocate tecniche che, il mister Biglieri, spera siano diventate parte del loro modo di giocare. Con questa importante vittoria la formazione "Mazzu" si porta in 2° posizione in classifica.

Domenica ad Imperia si è svolto il concentramento U12 JUNIOR 4 X 4 al quale hanno partecipato anche squadre della SDP Mazzucchelli: Avrigu Mazzu, Boscobello Mazzu, Lollipop Mazzu, Mediterraneo Mazzu e Mazzu Wow. In settimana l'Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha prevalso, nel campionato U14/F CSI, a Villa Citera per 3/0 sul Bordighera, mostrando superiorità in tutti i comparti di gioco.

Altro appuntamento per questa squadra è sempre a Villa Citera questa sera alle ore 19.15 per il campionato di 3° divisione contro Est. Nefertari Diano.