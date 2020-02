Calcio giovanile. I risultati del settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Gli esordienti 2008, sottoleva nel campionato 2007, hanno vinto contro l'Imperia per 1-3. «Il 1 tempo si è concluso 1 a 1 grazie al gol di Anzalone, il 2 tempo è finito 0 a 1 grazie alla rete di Borella, mentre il 3 tempo è terminato 0 a 1 grazie al goal di Fazio. Risultato finale 1 a 3 per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia» - dice l'allenatore Anzalone.

Nel campionato 2009-10, i biancorossi affrontano il Bordighera. «Il 1 tempo si è concluso a nostro favore con il punteggio di 4-0 grazie alla doppietta di Rezaiem Mhamed, al gol di Mirko Rahi e alla rete di Elhajairi Saad - dichiara mister Soncin - Il 2 tempo si è chiuso 2-0 grazie alla doppietta di Mirko Rahi, mentre il 3 tempo è finito 8-0 grazie alla tripletta di Mirko Rahi, alla tripletta di Saad Elhajairi e alla doppietta di Mhamed Rezaiem».

I 2011 sono scesi in campo per la loro prima partita di campionato a 7 riuscendo a vincere contro la Virtus per 1-3. «Il primo tempo è finito 0-2 grazie alle reti di Guglielmi e Sismondini, il secondo tempo è terminato 0-0, mentre il terzo tempo si è concluso 0-7 grazie alla quadrupla di Borella, al gol di Guglielmi, alla rete di Pagliuca e al goal di Sismondini» - fa sapere la società.

I 2011 nella seconda giornata di campionato a 5 hanno affrontato la Psv Salesiani. La partita si è conclusa con il seguente punteggio: 0-4; 1-4 ; 0-4. Nella seconda giornata del campionato 2012 il Don Bosco Vallecrosia Intemelia ha affrontato il Dolceacqua: «Il 1 tempo è finito in parità 2-2 grazie al gol di Di Vincenzo e Gibelli, il 2 tempo è terminato a nostro favore per 1-3 grazie alle reti di Di Dato, Di Vincenzo e Catalano, il 3 tempo si è invece concluso 3-0. Risultato finale 2-2» - commenta la società.

I piccoli amici 2013-2014 hanno invece partecipato ad un torneo a Sanremo. "Sono stati bravissimi - dice la società - Questi piccoli campioncini, allenati da Vincenzo Colli e Diego Giunta, sono le fondamenta e il futuro della società".