Nuoto: la Prima Squadra della Rari Nantes Imperia allo Swimto2020

Gli Esordienti A e B della Rari Nantes Imperia di Nuoto, lo scorso 16 febbraio, sono stati tra i grandi protagonisti della V° Prova Regionale.

I tecnici Dreossi e Atzori che hanno accompagnato le squadre sono risultati molto soddisfatti al termine delle prove. Davide Dreossi, allenatore degli Esordienti A, ha commentato:" Ci sono stati ulteriori miglioramenti e sono davvero felice perchè tutti sono andati bene. Da Robaerta Ascheri che ha gareggiato seppur influenzata ad Anna Marzorati che ha raggiunto la qualificazioni alle Finali Regionali nei 100 Rana, 200 Rana e 200 Stile e c'è una speranza anche per i 200 Misti. In generale però ho notato un bell'atteggiamento: da Siria Tassone e Alexandra Lupi nei 200 Stile e nei 100 Rana, ai fratelli Callari - Frida e Linus - impegnati nei 200 Stile e 200 Rana. Da sottolineare anche l'ottima prestazione di Martina Rigardo."

Tanti sorrisi anche per Federica Atzori, tecnico degli Esordienti B, che ha detto:" Siamo al giro di boa per gli Esordienti B che hanno disputato le stesse gare della Prima Prova con miglioramenti cronometrici notevoli per Bellini e le gemelle Rossi. Molto buone anche le prove di Gargiulo, Maisano e Pirero che, assenti nella prima prova, erano delle new entry per queste distanze. Sono molto soddisfatta dei miei piccoli atleti."