Calcio. Sanremese, la vendita della società è in stand by, ma trapela ottimismo

Sono giorni di attesa in casa Sanremese, vista la situazione societaria con il club biancoazzurro ufficialmente in vendita

Trapela ottimismo, secondo le ultime indiscrezioni, nella Sanremese Calcio per la vendita del club.

Trattative aperte. Al momento le varie trattative con i gruppi che la proprietà sta sentendo sono in stand by, ma non è escluso che qualcosa possa muoversi da un momento all'altro. Al club sarebbe interessata anche la famiglia Sturaro, ma non solo visto che altri gruppi imprenditoriali si stanno muovendo. Tutte le trattative sono aperte.

Verso il Borgosesia. Intanto la squadra matuziana sta preparando la trasferta di sabato (ore 15.30) sul campo del Borgosesia. Una sfida da vincere per interrompere un inizio di nuovo anno al dir poco negativo. In un clima surreale, visto la situazione societaria che potrebbe cambiare proprietà.