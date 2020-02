Calcio, Serie D. Sanremese verso la sfida contro il Borgosesia: i convocati biancoazzurri

La rifinitura della Sanremese in vista della sfida sul campo del Borgosesia

Questo pomeriggio la Sanremese ha svolto l’allenamento di rifinitura al Comunale in vista della gara contro il Borgosesia, valida per la venticinquesima giornata di campionato, in programma domani pomeriggio al Comunale di Borgosesia. Il calcio d’inizio è stato posticipato alle ore 15.30.

La squadra, dopo il riscaldamento e gli esercizi di attivazione muscolare, ha svolto una seduta completamente dedicata alla tattica (fase difensiva, offensiva, movimenti e schemi sui calci piazzati).

Indisponibili Demontis, Pici e Maggi, in gruppo regolarmente Scalzi. Rientra dalla squalifica Bregliano.

Al termine dell’allenamento mister Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati.

PORTIERI: Caruso (’99), Signorini (’99).

DIFENSORI: Bregliano, Manes, Gagliardini, Gerace (’00), Ponzio (’01), Scarella (’01).

CENTROCAMPISTI: Taddei, Spinosa, Likaxhiu (’00), Fenati, Gagliardi, Maroni (’00).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, De Iulis, Lo Bosco, Calderone (’01).