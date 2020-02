Calcio. Ospedaletti, l'abbraccio della famiglia orange per il difficile momento di un giovane calciatore del Camporosso

L'Ospedaletti Calcio desidera esprimere la propria piena vicinanza al ragazzo classe 2005 del Camporosso che si trova a combattere un male improvviso.

A lui e alla sua famiglia va l’abbraccio e l’in bocca al lupo della dirigenza, dei calciatori e di tutto lo staff orange.

"Ci uniamo all'appello del Camporosso per il pieno sostegno alla famiglia del ragazzo in un momento delicato - dichiarano dal sodalizio orange - anche una piccola donazione potrà permettere ai genitori di stare al fianco del loro campione in una battaglia dura e difficile".