Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, mister Maiano non si fida del Cervo FC: "Incontriamo un avversario importante e in forma"

SECONDA CATEGORIA A: ASPETTANDO... CERVO FC-ATLETICO ARGENTINA

La sfida principe della domenica, nel campionato di Seconda Categoria targato Girone A, è quella che vede di fronte il Cervo FC terzo contro la capolista Atletico Argentina.

Alla vigilia, in casa rossonera, analizza la sfida sul temibile campo dei gialloneri il tecnico Christian Maiano che non si fida del prossimo avversario.

Mister Maiano, domani c'è la sfida al Cervo FC: è il match più complicato di questo periodo? "Incontriamo un avversario importante e in forma. Se si escludono le prime due giornate di campionato, il Cervo sarebbe primo in classifica al pari nostro, quindi sappiamo il loro valore. Andremo a giocare con molte defezioni per una serie di infortuni, però sono convinto che chi ci sarà darà il massimo e anche qualcosa in più".

Che forza può dare al Cervo un giocatore come Stefano Sorrentino? "Sicuramente tanta esperienza sia nello spogliatoio sia in campo".

Siete primi in classifica con un buon vantaggio: hai paura delle pressioni? "Siamo primi ma sappiamo che ora conta poco, bisogna essere primi alla fine. Quindi la classifica conta poco e la guardiamo poco per ora. In quanto alle pressioni, giochiamo liberi di testa e tranquilli. L'ambiente è sereno e sia in settimana sia alla domenica andiamo al campo per divertirci".

Dove la tua squadra può ancora migliorare? "C'è sempre da migliorarsi, lo sappiamo. Ma devo dire che sono contento di quello che questi giocatori fanno e del loro impegno".