Calcio, Serie D. La Sanremese anticipa sul campo del Borgosesia dopo una settimana frenetica (ore 15.30)

Dopo una settimana frenetica con le dimissioni del proprio allenatore, poi congelate della società e con il club ufficialmente in vendita la Sanremese si appresta a sfida re in trasferta il Borgosesia, nell'anticipo di questo sabato.

Alle 15.30 i biancoazzurri scenderanno in campo in terra piemontese per provare ad ottenere una vittoria che manca in campionato da dicembre. Dalla'altra parte ci sarà un avversario che ha un punto in meno dei matuziani ed è reduce da due pareggi e una sconfitta negli ultimi 270 minuti di gioco.

Il tecnico Nicola Ascoli dovrà fare a meno dei difensori Maggi e Pici, così come sarà fermo ai box il centrocampista Demontis. Recuperato Scalzi. Questo il probabile undici iniziale: Caruso in porta; Bregliano, Gagliardini, Manes, Gerace in difesa; Taddei e Maroni in mediana; Spinosa, Likaxhiu, Scalzi a sostegno di De Julis in attacco.

