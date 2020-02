Calcio, Eccellenza, 22a giornata. Spicca Imperia-Alassio FC. Albenga, trasferta ricca di insidie da superare

Giornata di campionato tutta da seguire in Eccellenza

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 22 tutta da seguire nel nostro Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

L'Imperia va a caccia del sorpasso in testa alla classifica, dopo un girone di ritorno iniziato con il turbo. I neroazzurri ospitano l'Alassio FC, avversario insidioso sulla corsa al primo posto e reduce da quattro vittorie consecutive. La capolista Sestri Levante risponde in trasferta contro il Campomorone Sant'Olcese, una squadra da prendere con le molle.

L'Albenga è in scena sul campo del Rivasamba per cercare di dare continuità alla vittoria della scorsa settimana. La Cairese proverà a confermare il quarto posto in casa contro l'Angelo Baiardo.

In chiave salvezza derby ponentino che vale doppio quello tra Ospedaletti e Pietra Ligure che si gioca sul campo di Andora, mentre il Finale proverà a sfruttare il buon momento ospitando il Busalla, avversario ostico. Chiudono questo turno di campionato i match interni di Molassana e Rapallo/Rivarolese che ospitano Athletic Club Liberi e Genova Calcio.