Calcio, Eccellenza. Ospedaletti scatenato, ne fa 6 al Pietra Ligure e si rilancia

ECCELLENZA - 22a GIORNATA -

OSPEDALETTI-PIETRA LIGURE 6-1

Reti: 2'Cassini (O) 24'Alasia (O) 43'Espinal (O) 55'Aretuso (O) 61'Cassini (O) 78'Burdisso (O) 81'Gaggero (P)

Ospedaletti (3-5-2): Frenna; Al. Negro, E. Ambesi, Mamone; Cambiaso, Aretuso, Schillaci, Cassini, Fici; Espinal, Alasia. A disposizione (Ventrice, Allegro, Alberti, Boeri, Burdisso, Martucci, Foti). Allenatore: Caverzan

Pietra Ligure (4-3-3): Berruti; Murru, Galleano, Praino, Esposito; Castello, Baracco, Genta; Gaggero, Zunino, Rovere. A disposizione (Alberico, Angirillo, Basso, Cocito, Castiglione, Bianco, Danio, Canu, En Nejmi). Allenatore: Pisano

Arbitro: Moro di Novi Ligure (Cevasco e El Hamdaoui di Novi Ligure)

81' Gaggero riduce le distanze per il Pietra Ligure

78' A segno anche l'ex Burdisso

61' Cinquina orange con Cassini

55' Poker Ospedaletti con Aretuso

43' Espinal trova il tris

24' Raddoppio Ospedaletti con Alasia

3' Goal a freddo di Cassini per l'Ospedaletti

1' Inizia Ospedaletti-Pietra Ligure

PRESENTAZIONE. Gli orange, dopo un momento positivo, sono reduci dalla pesante di Albenga, mentre gli ospiti sono sempre più in una situazione non facile di classifica. Ultimo precedente: Pietra Ligure-Ospedaletti 2-0

Al campo 'M. Polo' di Andora Ospedaletti e Pietra Ligure si sfidano in un derby ponentino che mette in palio pesanti punti salvezza, per la giornata numero 22 del campionato di Eccellenza.