Calcio, Prima Categoria, 18a giornata. Pontelungo-Aurora vale doppio. Occasione Soccer Borghetto

In un campionato dove le prime tre della classe sono divise da soli due punti tutto può succedere. Analizziamo la giornata numero 18 del campionato di Prima Categoria che potrete seguire nel pomeriggio sul Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La seconda in classifica Pontelungo (34 punti) ospita l'Aurora (33 punti) terza della classe ma molto vicina ai granata, in uno scontro diretto che vale doppio. Occasione interna per il Soccer Borghetto capolista (35 punti) che ospita il Quiliano&Valleggia e può approfittare della sfida diretta tra le inseguitrici.

In chiave playoff trasferte insidiose per Millesimo e Speranza Savona, impegnate sui campi di Baia Alassio e Carlin's Boys. Match interno per l'Olimpia Carcarese che ospita l'Area Calcio Andora.

La corsa alla salvezza di infiamma e sono importanti i match interni di Don Bosco Valle Intemelia e Letimbro che ospitano Altarese e Borghetto.