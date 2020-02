Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Enrico Dominici trova una rete d'oro: "Avremmo meritato qualcosa in più. A livello personale sono molto soddisfatto"

ARENZANO-DIANESE&GOLFO 1-1: IL PROTAGONISTA IN CASA GIALLOROSSOBLU

Pareggio d'oro per la Dianese&Golfo ottenuto allo scadere sul campo del quotato Arenzano. A siglare il gol del definitivo 1-1 in terra genovese è Enrico Dominici che al nostro quotidiano online ha espresso la sua soddisfazione:

"Spero che questo risultato ci possa dare una mano, soprattutto a livello mentale, perché anche oggi avremmo meritato qualcosa in più. A livello personale sono molto soddisfatto, ho trovato un gruppo fantastico con dirigenti, mister e compagni di squadra che sono fantastici: hanno fiducia in me e io in loro".

L'attaccante giallorossoblu ha una dedica speciale: "Questo goal lo dedico alla squadra e a questo gruppo. Purtroppo, a parer mio, non sta raccogliendo quello che merita".