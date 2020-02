Calcio, Promozione, 22a giornata. Taggia e Sestrese, duello a distanza: gli ostacoli per giallorossi e verdestellati sono chiamati Camporosso e Via dell'Acciaio

Turno di campionato interessante in Promozione

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 22 che potrà dire molto, soprattutto in testa alla classifica: analizziamo il programma del pomeriggio che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Prosegue il duello a distanza fra Taggia e Sestrese dopo il pareggio nello scontro diretto e divise da un punto: i giallorossi ospitano il Camporosso in un derby dalle mille trappole, mentre i verdestellati sono di scena sul campo del Via dell'Acciaio.

In chiave playoff trasferta insidiosa per il Varazze, chiamato ad una prestazione importante contro il Ceriale. Dianese&Golfo e Ventimiglia non vogliono fermarsi di fronte a Arenzano e Veloce Savona. Va a caccia di punti pesanti, sempre lontano dal pubblico amico, il Bragno che sfida il Serra Riccò.

Nella corsa alla salvezza match interno chiave per il Celle Ligure che ospita la Praese, mentre chiude questo turno di campionato la sfida tra Loanesi e Legino.