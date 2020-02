Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, che beffa in pieno recupero! Maiano nel post partita: "Peccato per il risultato. La direzione arbitrale? Non di buon livello"

CERVO FC-ATLETICO ARGENTINA 2-1: IL POST PARTITA IN CASA ROSSONERA

Sconfitta nel finale per l'Atletico Argentina sul campo del Cervo FC, uno stop arrivato in pieno recupero e con i rossoneri in nove uomini.

Nel post partita, al nostro quotidiano online, è il tecnico degli armesi Christian Maiano ad analizzare lo stop della sua squadra: "E' stata una partita tirata, non bellissima da vedere ma combattuta a livello agonistico. Peccato per il risultato, senza nulla togliere ai meriti del Cervo al quale faccio i complimenti.

Non commento mai le decisioni arbitrali e così continuerò a fare, mi limito solo a dire che la direzione non è stata di buon livello e ha contribuito molto ad innervosire sempre più la partita. Peccato perché poteva essere una partita più bella da vedere e da giocare. E in questo nervosismo noi siamo stati dei polli perché ci siamo caduti in pieno.

E' un vero peccato perché con le tante assenze che avevamo, fossimo stati lucidi avremmo potuto fare un risultato diverso".