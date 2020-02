L'aumentare dei casi di coronavirus in Italia ha spinto la Regione Liguria, seppur non vi siano ancora casi conclamati sul nostro territorio, a prendere una serie di misure radicali per evitare casi di contagio.

Almeno per una settimana l'attività sportiva sul nostro territorio sarà infatti bloccata in ogni ordine e grado.

Salta quindi il programma dei campionati per il prossimo week end, così come gli allenamenti settimanali.

Per leggere l'ordinanza completa CLICCA QUI