Le Rari-Girls tornano in acqua alla Piscina Cascione di Imperia: appuntamento per oggi alle ore 17, quando l'arbitro Savino darà il via a Rari Nantes Imperia - Como Nuoto. Partita valida per la V° giornata di Serie A2 femminile, Girone Nord.

Dopo la vittoria di ieri del Bologna, le lombarde cercano la vittoria per riprendersi la vetta della classifica. Mentre le giallorosse vogliono i tre punti per agganciare proprio le comasche. Insomma, sarà una partita da non perdere.