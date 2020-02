Giovani atleti sanremesi dell’Atletica Arcobaleno protagonisti in pista, su strada e nei lanci

Importanti risultati per alcuni atleti sanremesi, tesserati per l’Atletica Arcobaleno, che sono stati protagonisti nei giorni scorsi di una serie di prestazioni di livello in diverse competizioni in Italia e all’estero.

L’allieva Marella Toblini, specialista della velocità, è giunta settima sui 200 metri al Campionato Italiano indoor disputato ad Ancona. Eccellente il suo tempo di 25”73 registrato in pista. Terzo posto invece per Clara Degni al Campionato regionale Juniores lanci lunghi, svolto a Genova, dove ha conquistato la medaglia di bronzo con la misura di 34,93.

Infine a Montecarlo, per la Monaco Run di 5 Km (la stessa gara dove il Campione del Mondo Joshua Cheptegei ha stabilito il nuovo record del mondo sulla distanza dei 5000 metri su strada), importanti podi per due mezzofondisti sanremesi: primo posto di categoria per l’allieva Marina Marchi (20’55”) e secondo per lo juniores Hamza Soummade (17’07”).