Basket, Serie D. BKI Imperia vince e convince contro il Loano. Coach Pionetti: "Vittoria che ci regala la giusta continuità"

SERIE D

Dopo un inizio abbastanza in sordina, il primo quarto vede Imperia avanti nel punteggio. Con un Loano che ricuce sempre ogni tentativo di fuga si arriva al 38-31 per il BKI all'intervallo lungo.

"Vittoria che da continuità, morale e ci fa scavalcare Ospedaletti in classifica, dove ora vediamo Loano e Villaggio a sole due lunghezze di distanza - commenta coach Pionetti - i ragazzi sono stati bravi a rispettare il piano partita e sono stati altrettanto maturi nel rimanere concentrati in un match fisico contro un avversario che non ha mai mollato. Si cercherà di migliorare la condizione fisica perché possiamo e dobbiamo crescere come intensità sia in attacco che in difesa.