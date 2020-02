Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, mister Caverzan applaude la vittoria dei suoi ragazzi: "Messo in campo quella cattiveria mancate in altre occasioni" (VIDEO)

L'Ospedaletti si regala una grande vittoria ad Andora contro il Pietra Ligure, tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Dopo la sconfitta contro l'Albenga gli orange si rialzano e con un netto e roboante 6-1 piegano la squadra di Pisano, mai in partita. Ad analizzare il match è mister Andrea Caverzan, soddisfatto della reazione dei suoi ragazzi.

OSPEDALETTI-PIETRA LIGURE 6-1: PAROLA A MISTER ANDREA CAVERZAN

Tra i protagonisti del derby ponentino anche il giovane Cassini, classe 2002 e autore di una splendida doppietta che esprime così tutta la sua gioia per la super prestazione.

OSPEDALETTI-PIETRA LIGURE 6-1: LA GIOIA DI CASSINI

Esordio in Prima Squadra per il classe 2003 Martucci che a fine partita non mostra un po' di emozione dopo il suo debutto.