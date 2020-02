Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, bomber Daddi analizza la sconfitta contro il Cervo FC: "Sconfitta meritata, ma penalizzati dalle assenze. L'arbitraggio? Episodi non in linea con lo sport"

L'Atletico Argentina esce dal campo del Cervo FC con una sconfitta per 2-1 che ha il sapore della beffa per come è arrivata.

In casa rossonera analizza al nostro quotidiano online la prestazione e il secondo stop consecutivo il bomber Pietro Daddi: "Abbiamo perso contro un'ottima squadra e a mio parere abbiamo meritato di perdere. Ma siamo stati penalizzati anche dalle troppe assenze".

Daddi non vuole dire la sua sull'arbitraggio non in una giornata positiva: "L'arbitraggio? Non voglio parlare della prestazione del direttore di gara, a fronte degli episodi non in linea con lo sport".