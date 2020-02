Freccette. Grande successo a Rapallo per la seconda edizione del Torneo dell'Anello

Passa in archivio con la vittoria di Jojo Tamares la seconda edizione del Torneo dell’anello disputata domenica a Rapallo. Il forte atleta ha superato in finale il giovane Federico Brizzolara.

Sorpresa nella fase a gironi con l’eliminazione di Riccardo Castelli, attualmente numero 4 del ranking nazionale, altra sorpresa ai quarti dove a cedere è stato Daniele Sergi battuto al decider da Ruel Grafil . A completare il podio della gara sono stati Pierino Olivarello e Ruel Grafil.

In precedenza nella giornata di venerdì si sono disputate i gran prix regionali, per la zona levante vittoria per Jojo Tanmares in finale con Ivano Ghiglino, salgono sul terzo gradino del podio Mirko Badiale e Guido pettinati.

La classifica generale dopo sei prove: 1° Mirko Badiale pt.53, 2° Jojo Tamares pt.51, 3° Pierino Olivarello pt.45,4° Guido Pettinati pt.45, 5° Federico Brizzolara pt.34.

Per la zona ponente vittoria per Nicholas Palma che ha superato in finale Nikolas Hohenester completano il podio Raffaele Cotrona e Giovanni Ranoisio.

La classifica generale dopo 5 prove disputate: 1° Thoomas Hohenester pt.47, 2° Nicholas Palma pt.47, 3° Nikolas Hohenester pt.35, 4° Paolo Pesce pt.31, 5° Mirko Pupino pt.18.



Nel fine settimana esordio a livello organizzativo per ASD Bad Boys Sanremo che presso NPG di Arma di Taggia a organizzato il Torneo “La Corrida” Torneo di doppio a estrazione con squadre formate da un tesserato e un esordiente . Buona la partecipazione con 13 coppie vittoria per Samuele e Walter, che superano in finale Emilio e Antonio.

La classifica finale: 1° Samuele – Walter, 2° Emilio – Antonio, 3° Nicholas – Maria, 4° Paolo – Ruslana, 5° Raffaele – Matteo, 5° Cristian – Samuele, 7° Silvia – Silvia, 7° Valentina – Andrea, 9° Luca – Diamanti, 9° Nicholas – Dennis, 9° Micael – Matteo, 9° Andrea – Manuel, 13° Diego – Daniele.