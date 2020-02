Volley maschile. NLP Sanremo, la formazione under 14 di coach Minaglia non si ferma e supera il VT Finale

I "ragazzini terribili" allenati da Michele Minaglia con la vittoria per 3-2 sul Volley Finale Ligure hanno strappato il pass per la fase Finale.

La partita è durata quasi due ore ed è stata caratterizzata da scambi lunghi e combattuti. Questi i parziali: 27-25; 16-25; 27-25; 20-25; 16-14. Buona gara da parte dei bianco-azzurri soprattutto in attacco e al servizio, ma qualche imprecisione di troppo in fase difensiva.

Durante la gara spazio a tutta la rosa. Da sottolineare l'ottima prova di Leonardo Zhang , neo acquisto della NLP in continua crescita.

Il commento dell'allenatore Michele Minaglia : raggiungere la Final 4 è per noi un ottimo risultato se consideriamo che questo gruppo ha iniziato a giocare a pallavolo soltanto lo scorso anno. I ragazzi si sono impegnati molto e hanno fatto un vero e proprio salto di qualità rispetto alla scorsa stagione.

Dobbiamo continuare ad allenarci al meglio per migliorare tecnicamente e crescere nei fondamentali in cui fatichiamo ancora.

Classifica under 14 Maschile

La prossima gara per l'IMPRESA EDILE AMG sará in trasferta contro il Toirano Volley, a data da destinarsi a causa della sospensione delle gare FIPAV per il virus.