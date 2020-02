Il Grafiche Amadeo Sanremo liquida per 3 set a 0 il Volare Volley Genova, nel campionato di Serie D maschile.

Giornata da ricordare per i sanremesi, visto che ad Imperia il Volley Primavera supera, in una gara emozionante per 3 set a 2 il Cus Genova.

Questo risultato consente ali matuziani di allungare a + 5 il vantaggio proprio sui genovesi.