Calcio, Eccellenza. Imperia, ora viene il bello: le ultime otto finali possono regalare il grande sogno

L'Imperia continua ad essere la squadra del momento nella nostra provincia calcistica.

C'è poco da girarci intorno, i numeri sono a favore dei neroazzurri e ora anche la posizione di classifica nel campionato di Eccellenza, con il primato raggiunto grazie al Campomorone capace di fermare sul 3-3 in casa il Sestri Levante.

Pausa forzata. Tra la grande forza fisica (merito del grande lavoro che sta effettuando il preparatore atletico Matteo Fiani) e mentale dei neorazzurri c'è la pausa forzata per le ordinanze sul Coronavirus. Ma quanto può influire questo ostacolo? Al rientro c'è il Molassana ultimo della classe, avversario da non sottovalutare ma ideale per partire subito alla grande.

Il grande sogno. E al grande sogno per l'Imperia mancano ancora otto finale, 720 minuti di gioco che potrebbero proiettare la squadra di Lupo in quella categoria che manca da queste parti da troppo tempo.