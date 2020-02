Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, mister Manuele Fiore non le manda a dire: "Inaccettabile rilassarsi così, sono deluso"

La prima squadra del Don Bosco Valle Intemelia, allenata da mister Manuele Fiore, ha perso contro Altarese.

Nonostante i gol segnati da Calvini e Russo la partita, valida per la 18a giornata del girone A di Prima Categoria, andata in scena al campo Zaccari a Camporosso si è conclusa a favore degli avversari che conquistano tre punti importanti.

"70 minuti perfetti, sia tatticamente che tecnicamente. Siamo stati padroni del campo e del gioco con l'Altarese che faceva fatica a uscire dalla metà campo - commenta mister Manuele Fiore - poi siamo passati in vantaggio su rigore con Calvini, addirittura raddoppiamo con Russo e poi sono iniziati i nostri problemi. Abbiamo smesso di giocare, ci siamo abbassati e in 15 minuti abbiamo preso tre goal".

"E' inaccettabile rilassarsi in questa maniera e fare degli errori per mancanza di concentrazione - prosegue il mister - se stai vincendo 2 a 0 devi portare a casa il risultato, non ci sono alibi. Sono deluso perché le ultime 2 partite abbiamo concesso 0 tiri facendo 2 grandi prestazioni, ma portando 0 punti a casa. C'è da dare di più, facciamo troppi regali agli avversari e questo inizia a pesare per la classifica. Stiamo macchiando quello che di buono stiamo facendo e questo è quello che mi fa più rabbia".