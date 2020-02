Sanremo: un'intera giornata 'Pensando a te' e giocando a calcetto, il torneo dedicato a Matteo Morselli (Foto)

Si è svolto domenica scorsa presso il Pala Barabino di Sanremo, il 2° torneo ‘Pensando a Te ... Matteo’, torneo di calcetto dedicato al giovane Matteo Morselli. Una giornata all'insegna dell'amicizia, dello sport ed anche della beneficenza.

Le gare, iniziate verso le 9, si sono susseguite, nel corso di tutta la giornata, in due gironi all'italiana che hanno visto le prime due squadre di ogni girone sfidarsi nelle semifinali e successivamente nella finale. Numerosi gli atleti ed il pubblico che hanno presenziato nel corso di tutta la giornata, sino alla premiazione avvenuta in serata.

Come da tradizione, anche quest'anno le quote d'iscrizione raccolte saranno interamente utilizzate per scopi benefici. Verranno acquistate importanti strumentazioni che saranno donate al Reparto Pediatrico dell'Ospedale di Sanremo. A suggellare questo forte legame con il reparto pediatrico dell'Ospedale di Sanremo, la presenza alla fase finale del Torneo del dott. Riccardo Borea primario del reparto di pediatria della città dei fiori.

Non poteva esserci giornata migliore per ricordare il giovane Matteo, in questa seconda edizione del torneo a lui dedicato.

(Foto di Fabio Pavan)