Tennis. Classifica Atp, è scatto di Gianluca Mager che sale in 77a posizione. Ma il sanremese non giocherà a Santiago

Come ogni inizio settimana è stata stilata la classifica Atp e per i tennisti della nostra provincia ci sono buone notizie.

Scatto Mager. La finale di Rio de Janeiro porta molto in alto Gianluca Mager. La racchetta sanremese, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, sale per la prima volta in carriera nella top 100 e raggiunge la 77a posizione. Ma il matuziano non parteciperà al torneo di Santiago per un problema muscolare alla gamba.

Fognini, mirino sulla top ten. Resta in 11a piazza Fabio Fognini, che non ha disputato il torneo di Marsiglia. L'armese è a 155 punti da Goffin, con il belga che detiene l'ultima posizione valida della Top Ten mondiale.