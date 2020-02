Tennis. Giornata sfortunata per Fabio Fognini a Dubai: Evans lo elimina in tre set

Niente da fare per Fabio Fognini nel primo match dell'Atp di Dubai. Negli Emirati Arabi, la racchetta armese cede al terzo set contro il britannico Evans.

Una gara combattuta quella di Fognini, che già alla vigilia aveva esternato di non essere al massimo della forma.

Fognini scatta bene e fa suo il primo set 6-3, ma nel secondo set è il britannico a ritrovare la giusta via del match regalandosi il parziale per 4-6. Nel terzo e decisivo set si arriva sul 5-5, tutto è in equilibrio, ma Evans riesce a regalarsi il definitivo 5-7 grazie ad un break point nel dodicesimo e decisivo gioco.