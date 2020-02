Calcio. Imperia, i risultati del settore giovanile e i cannonieri neroazzurri

Analizziamo i risultati del fine settimana realizzati dalle giovanili dell'ASD Imperia con la classifica dei cannonieri di ogni categoria neroazzurra.

Risultati settore giovanile:



Juniores Eccellenza

Imperia 1 Vallescrivia 0

Marcatori ASD Imperia: Garibbo



Juniores Prov. 2° liv.

Imperia 1 San Filippo Neri Albenga 2

Marcatori ASD Imperia: Cosentino



Under 17

Imperia 5 Taggia 0

Marcatori ASD Imperia: 3 Lanteri, Cosentino, Fatnassi



Under 16

Ligorna 6 Imperia 2

Marcatori ASD Imperia: Ascheri, Fatnassi



Under 15

Camporosso 1 Imperia 5

Marcatori ASD Imperia: 3 Giudice, Nastasi, Dedja



Under 14

Imperia 15 Finale 2

Marcatori ASD Imperia: 5 Bottino, 4 Dedja, 3 Trucchi, Nichele, Sasso, Sabir



Under 14

Albenga 3 Imperia sq.B 0



Esordienti 2007

Sanremese 2 Imperia 2

(0-0, 0-1, 3-0)

Marcatori ASD Imperia: Giovannini



Esordienti 2008

Imperia 3 Dolceacqua 0

(1-0, 3-0, 2-0)

Marcatori ASD Imperia: Wolff, Celella, Billah, Niculcea



Esordienti 2009

Riva 0 Imperia 3

(1-2, 0-2, 0-1)

Marcatori ASD Imperia: Deferro, Briatore , Bottino, Pellicari, Nasi



Pulcini 2010

Imperia 3 Ospedaletti 0

(4-0, 3-1, 4-0)

Quarto tempo 5-2



Piccoli Amici 2011

Dianese&Golfo 1 Imperia 2

(3-0, 1-2, 0-1)

Classifica capocannoniere ASD Imperia:



Prima Squadra: 14 Capra, 7 Donaggio 4 Sassari, 5 Minasso, 3 Sancinito, 2 Giglio, 2 Risso, 2 Martelli, 1 Ambrosini, 1 Fazio, 1 Ferrara, 1 Pellegrino, 1 Carletti M.

Juniores Eccellenza: 11 Poletti, 10 Aicardi, 10 Nastasi, 7 Pellegrino, 7 La Porta, 6 Suarez, 5 Zeka, 4 Correale, 4 Zanchi, 3 Manitto, 3 Lo Sicco, 2 Sasso, 2 Negro, 1 De Matteis, 1 Giglio, 1 Pastorino, 1 Garibbo, 1 Cosentino

Under 17: 9 Cosentino, 8 Tallone, 8 Lanteri, 4 Laze, 2 Derjai 1 Ansaldi, 1 Balbusso, 1 Meda, 1 Fatnassi

Under 16: 10 Ardissone, 8 Fatnassi, 3 Comiotto, 3 Ascheri, 2 Nichele, 2 Taliercio, 1 Giudice, 1 Bottino, 1 Sasso, 1 Di Pietro, 1 Trucchi, 1 Capriotti, 1 Zandonella, 1 Giudice, 1 Gerbore, 1 Parascosso

Under 15: 24 Ardissone, 10 Giudice, 7 Dedja, 5 Zambruno, 4 Parelli, 3 Nastasi, 2 Di Fabio, 2 Matani, 2 Taliercio, 2 Ascheri, 2 Guastamacchia, 2 Dedej, 1 Borri, 1 Casella, 1 Arigo, 1 Carol, 1 Papone, 1 Ricca, 1 Tauro,

Under 14 A-B: 18 Nichele, 14 Dedja, 11 Sabir, 10 Bottino, 7 Trucchi, 5 Multari, 4 Macaluso, 4 Sasso, 2 Trucchi, 2 Tahiri, 2 Iapichino, 2 Rosa, 2 Di Pietro, 2 Caprera, 1 Dellamonica