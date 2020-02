Calcio, Prima Categoria. Il Don Bosco Valle Intemelia smentisce un interessamento per Denis Settime

In merito alla notizia apparsa su alcuni giornali online circa la possibilità che Denis Settime avrà il ruolo di direttore sportivo della prima squadra per la prossima stagione calcistica, la società del Don Bosco Valle Intemelia ci tiene a precisare che non ha avuto nessun contatto con Settime e non ha minimamente pensato di sostituire l'attuale direttore sportivo della prima squadra.

"Siamo sempre stati soddisfatti dal lavoro finora svolto da Salvatore Cascià come direttore sportivo - fa sapere il presidente della società, Vincenzo Todaro - anche se ultimamente la squadra ha perso qualche partita non significa che vogliamo sostituirlo.

Tutti stanno dando il massimo e mi auguro che presto arrivino altre soddisfazioni per risollevare gli animi. La notizia data è priva di fondamento".