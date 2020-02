Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina-Cervo FC non finisce mai. E Mouez Guirat torna sulla sua espulsione: "Sinceramente non l'ho capita..."

L'Atletico Argentina proverà a dimenticare presto la beffa subìta domenica scorsa in pieno recupero contro il Cervo FC.

Uno dei protagonisti sfortunati della sconfitta sul campo dei gialloneri è il giovane e promettente attaccante Mouez Guirat, che torna sulla sua espulsione al nostro quotidiano online:

"Non mi piace commentare le decisioni arbitrali - sottolinea l'attaccante - ma posso solo dire che la direzione di gara non è stata di buon livello. Si è visto anche in campo, una partita sempre più nervosa.

La mia espulsione? Sinceramente non l'ho capita ancora... Ma noi potevamo potevamo fare meglio".