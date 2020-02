Ciclismo. Il bordigotto Oliviero Troia protagonista alla UAE Tour 2020

E' scattato tre giorni fa l'UAE Tour 2020, una competizione di alto livello nel calendario del ciclismo internazionale.

Tra i protagonisti ai nastri di partenza c'è stato anche il bordigotto Oliviero Troia, ormai punto fermo della società di casa.

Il campione do Bordighera, tesserato UAE Team Emirates, è impegnato proprio in questi giorni sulle strade asiatiche per cercare di dare una mano al suo team. Oliviero Troia si sta dimostrando un ciclista importante e di grande livello al quarto anno da professionista.

Puntando i grandi appuntamento come Giro d'Italia e Tour de France.