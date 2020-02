Ginnastica: sabato e domenica scorsi le gare al Mercato dei Fiori di Sanremo, tutti i risultati (Foto)

Si sono svolte regolarmente le gare della FederGinnastica in programma al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, dopo una programmazione ‘travagliata’, prima per l’inagibilità dei campi dovuti al vento e, durante lo svolgimento, per l’arrivo delle contrastanti notizie sul Coronavirus che stanno preoccupando e che hanno portato all’ennesimo stop degli allenamenti e la sospensione di tutte le gare sul territorio da parte del Coni e delle FSN a partire da lunedì scorso.

I due giorni di gare, dicevamo, si sono svolte grazie alla collaborazione e le sinergie tra l’Amministrazione comunale, la direzione di Amaie Energia e del Mercato dei Fiori e le varie associazioni presenti nella struttura. Certo per un prossimo futuro bisognerà studiare un sistema di gestione degli eventi (sempre più numerosi e di livello) che questa importante struttura sportiva ospita, con la necessità di avere certezze ed autorizzazioni in tempi veloci.

Sabato si sono svolte le prove di trampolino elastico del settore silver individuale ed a squadre. La gara era di macrozona Liguria-Piemonte con tre associazioni partecipanti: la Reale Società Ginnastica di Torino, Asd CH4 Torino e la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, unica società che ha attiva questa sezione olimpica in Liguria.

Per la nostra regione oro nelle 'Allieve 1' per Roberta Di Michele, Oro ed argento nelle 'Allieve 2' nell’ordine per: Azzurra Diurno ed Elisa Voci e gradino più alto del podio nelle junior per Alice Pegoraro La gara di serie D Allieve è stata vinta da Elisa Voci, Azzurra Diurno e Roberta Di Michele. Carina ed emozionante per i giovanissimi partecipanti alla 1ª Prova della Gymflowers di acrobatica con prove al trampolino e suolo. Divertiti e preparati i giovani ginnasti Lucia Nobile, Matteo Lupi, Samuele Camperi, Filippo Ferrati, Oliver Marches, Rebecca Falcidia, Nina Caporusso, Yan Ribaltousky, Francesco Camplese, Cecilia Carlo e Samuele Calvano. Gli atleti della 'Ginnastica Riviera dei Fiori' sono stati seguiti in campo gara dai tecnici Giulia Bellone e Nicla Londri impegnata anche come giudice.

Domenica si è svolta la 2ª prova del Campionato Regionale di Serie D di artistica femminile per i livelli LA ed LB della zona A (La Liguria per questa gara è stata divisa in due zone, centro ponente e centro levante). L’organizzazione è stata affidata alla Riviera dei Fiori e la gara si è svolta sul campo di basket ‘adattato’ a campo gara di artistica. I risultati sono stati molto ‘positivi’ per le squadre dell'associazione ponentina, con la soddisfazione dei tecnici Angelica Stella, Marzia Riccardi e Sonia Di Marcoberardino quest’ultima anche impegnata nella giuria alla trave, gli altri attrezzi utilizzati il suolo ed il volteggio.

Nelle allieve LA, ottimo 2° posto per le rivierine Marisol Ascari, Camilla Guastamacchia, Martina Sannazzaro e Lorenza Zunino con al 6° posto le compagne Melissa Gandolfo, Keyla Myftari, Carolina Sanchez ed Ilaria Vituliano. Nella prova LB allieve argento per Noemi Ay, Linda Coppola, Sara Papirio ed Elena Stella e gradino più alto del podio per le junior Aurora Colonna, Vittoria Corrent, Meghi Shehu, Alice Travasino, Margherita Abbo e Valentina Romano.

Venerdì scorso alcune ginnaste della Riviera dei Fiori e della Fenice Sanremo, sono state invitate alla 12ème Soire’e des Artistes de la Police. Presso la Salle Lèo Ferrè di Montecarlo, alla presenza del Principe Alberto e della Principessa Carolina di Monaco, le due associazioni hanno proposto una coreografia di ginnastica ritmica ideata da Oxana Ernst ed Alice Frascarelli molto apprezzata dal numeroso pubblico presente.

Sospesi i prossimi impegni ai quali ci eravamo iscritti in programma domenica prossima, il Teamgym a Varese e la Ritmica a Quiliano, Il calendario, già ‘congestionato’ per le tante attività e tipologie di gare a cui partecipiamo, si complicherà ancora di più per questa emergenza sanitaria che si spera si risolva nel migliore dei modi in tempi brevi.