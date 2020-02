Volley. VT ArmaTaggia, è stato un fine settimana quasi perfetto (VIDEO)

Week-end quasi perfetto per le formazioni della Biesse Ceramiche Volley Team Arma Taggia impegnate tra le mura amiche del "PalaRuffini" di Taggia sabato 22 e domenica 23 febbraio.



La prima squadra a scendere in campo, sabato 22, è stata la formazione militante nel campionato di Seconda Divisione guidata da Luca Ferrari. Una bella vittoria contro la NSC Volley Imperia per tre set a zero (25-19, 25-13, 25-23). Una vittoria che permette alla squadra di Arma di Taggia di consolidare il primo posto in classifica con 11 punti a più tre lunghezze su Cascoshop NLP Sanremo, seconda in classifica.



Sempre sabato 22, alle ore 20:00, è scesa in campo la formazione Under 18, guidata da Biagio Di Mieri, riuscita ad imporsi tre set a zero su Ast Italia Sanremo (25-19, 25-20, 25-17). Vittoria che alza leggermente il punteggio totalizzato dalle ragazze di Arma di Taggia che sale a nove punti posizionandosi al quinto posto.



Domenica 23 è andata invece in scena la partita valida per la 16° giornata del campionato di Prima Divisione tra Biesse Ceramiche Volley Team Arma Taggia - Il Cantuccio New Volley Val Bormida. Unica sconfitta del week-end dove probabilmente le ragazze guidate da Biagio Di Mieri avrebbero dovuto fare qualcosa di più visto il vantaggio di giocare tra le mura amiche e visto il valore dell'avversario, terzultimo in classifica con 12 punti. Nonostante la sconfitta il Biesse Ceramiche VTAT rimane al centro della classifica con 19 punti.



Di seguito gli highlights delle tre partite e alcuni scatti dell'incontro Under 18 tra Biesse Ceramiche VTAT - Ast Italia Sanremo: