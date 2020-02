Atletica. Maurina Olio Carli Imperia protagonista ai Campionati Assoluti Italiani di Ancona

Durante il fine settimana dell’ 22 e 23 febbraio si sono svolti ad Ancona i Campionati Italiani Assoluti. La Maurina Imperia Olio Carli era presente con i suoi due atleti di punta: Chiara Smeraldo e Matteo Olivieri, al esordio, loro ancora juniores e al primo anno, tra i “grandi”.

Nonostante la loro giovane età e la loro poca esperienza in manifestazioni simili, non hanno sfigurato, anzi. Chiara Smeraldo, nonostante un influenza che non le ha permesso di arrivare al top della condizione, è riuscita a centrale ugualmente i salti di finale e a piazzarsi all’ottavo posto.

Il podio non è lontano neanche tra i grandi. Matteo ha dovuto iniziare la gara già su misure di alto livello, superata la misura d’ingresso si doveva arrendere alla seconda misura. Nonostante ciò la 14° a livello Italiano Assoluto, per Lui che è ancora giovane, il più giovane in gara, è un piazzamento di assoluto valore. A riprova di ciò il responsabile del salto con l’asta della Nazionale verrà a seguirlo negli allenamenti per visionare Matteo e il suo Allenatore Mario Botto, responsabile del salto con l’asta della Maurina Olio Carli, nella sua preparazione. La stagione estiva, la più importante inizierà per loro nel mese di maggio e l’obbiettivo sono i Campionati Mondiali juniores di Nairobi in Kenya.

Sempre nello stesso fine settimana a Caniparola, frazione del comune di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, si è svolta la seconda e ultima giornata dei campionati regionali di corsa campestre. La trasferta mattutina, ha visto la Maurina organizzatrice del trasporto di tutte le squadre giovanili della Provincia, organizzando un pullman pieno di ragazzi. La gara/gita ha portato buoni risultati.

Nella categoria cadetti i giovani rappresentanti della Maurina si sono classificati al secondo posto, dietro la corazzata del Trionfo Ligure, ancora primi dopo la prima fase non sono riusciti a contenere il ritorno del Trionfo Ligure, grande fucina di talenti. Un secondo posto di assoluto valore che permetterà ad alcuni rappresentanti della squadra di essere convocati per la fase Nazionale di corsa campestre.

Gli atleti che hanno rappresentato la squadra: Megiovanni Massimo, Juan Morsenchio, Brezzo Francesco, Jacopo Iannone e Lorenzo Moraglia, sono seguiti dai loro tecnici Giovanna Ardissone e Davide Oriolo.

A completare la trasferta da segnalare nella categoria ragazzi l’ottimo piazzamento della società del Atl.2000 Bordighera che vince il titolo regionale e del podio, al terzo posto del St. Stefano Planum. St.Stefano società che collabora nella crescita del settore giovanile della Maurina grazie ad una lunga collaborazione con il suo mentore Paolo Smeraldo, tecnico di Chiara Smeraldo.

La domenica inoltre il gruppo lanci ha partecipato a Torino Campionati Regionali Lanci Lunghi Open dove Erika Paris si è classificata 2° nel gara del giavellotto Juniores e Claudio Carnevale 3° nel Martello juniores.

Prossimi appuntamenti i campionati italiani di corsa campestre dove speriamo di portare due rappresentanti e poi la stagione estiva dove da alcuni dei nostri atleti ci aspettiamo, noi e loro, grandi risultati.