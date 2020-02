Pallamano Ventimiglia, ancora soddisfazioni per il sodalizio giallonero

Le buone notizie non vengono mai da sole. Un'altra punta di diamante della Pallamano Ventimiglia regala una ulteriore soddisfazione alla società Ponentina. Nicolas Abello è stato selezionato per lo stage di allenamento in vista del Torneo delle Aree, che si terrà tra maggio e giugno e che vedrà in campo i migliori atleti delle varie regioni.

"Una grande gioa per il nostro Nicolas, e per tutto lo staff tecnico della Pallamano Ventimiglia. Il ragazzo merita una vera e propria "standing ovation" - sottolinea la Presidente Paola Nanni - di una bravura mostruosa in campo, un pivot come personalmente ne ho visti pochi negli ultimi anni. Ricopre benissimo il suo ruolo sia in attacco che in difesa e non ha compiuto ancora 15 anni.

Prevedo per lui davvero un futuro splendente. Per l'ennesima volta, il nostro vivaio sforna piccoli grandi campioni che si mettono degnamente in risalto, anche al di fuori della nostra Regione. Bravo Nicolas e complimenti agli altri ragazzi che hanno partecipato alle selezioni e che avranno sicuramente altre occasioni per dimostrare le loro doti sportive".