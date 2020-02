Calcio. Taggia, il giovane e promettente Andrea Salmaso convocato nella Rappresentativa Regionale Under 19

Buone notizie in casa Taggia. Per la seconda volta consecutiva il giovane e promettente Andrea Salmaso è stato convocato tra dal selezionatore Alberto Corradi, per la Rappresentativa Regionale Under 19.

Protagonista di un'ottima stagione con la maglia giallorossa nel campionato di Promozione, Salmaso dovrà presentarsi martedì 3 marzo alle ore 14.30, presso il campo sportivo 'Ferrando' di Genova Prà, dove disputerà un'amichevole contro il Genoa CFC.

Il Taggia Calcio si complimenta con il ragazzo con un post sulla propria Pagina Facebook:

"La società ASD Taggia è molto felice della possibilità che Andrea si è guadagnato sul campo e gli augura un grosso in bocca al lupo... sIAMO TAGGIA".