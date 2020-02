Pallanuoto giovanile: i risultati delle squadre giovanili nelle partite prima dello stop forzato dei campionati

La squadra Under 13, allenata da Nicola Rosso, ha espugnato la piscina di Albenga battendo Idea Sport col risultato 8-13. Un risultato che consente di consolidare il primato in classifica dei giallorossi. Tra le tante note liete c'è sicuramente la vena realizzativa di Pietro Rombo, autore di 7 reti. Questa la formazioe scesa in acqua: Monari, Morchio J. 1, Morchio L., Prette, Tambuzzo 1, Buemi 2, Carrai 1, Lanini 1, Rombo 7, Alberti, Marfella, Vassallo, Baffi.

La seconda fase del Girone Y Under 15 comincia con una sconfitta per la Rari Nantes Imperia. Il team guidato da Enrico Gerbò lotta fino all'ultimo, nonostante i continui fischi arbitrali, e cede soltanto nel finale al Crocera per 12-7.