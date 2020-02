Badalucco: il 7 giugno si correrà 'Trail gli Ulivi', un evento sportivo per promuovere la Valle Argentina (Foto e Video)

Domenica 7 giugno a Badalucco si correrà letteralmente tra gli ulivi. L'iconico albero che caratterizza questo borgo e che più in generale rappresenta la Valle Argentina, accompagnerà i runner in gara in questa nuova manifestazione nel panorama locale nata come evento sportivo per promuovere il territorio.



Stiamo parlando della prima edizione del 'Trail gli ulivi', una gara di trail running su un percorso di 10 km, organizzata dall’ASD Naturun Team Valle Argentina (Di questa nuova realtà sportiva di vallata, affiliata CSEN, ne avevamo parlato QUI). L'evento è stato presentato dal sindaco di Badalucco Matteo Orengo, dal presidente della associazione organizzatrice Samuele Di Fiore (accompagnato dagli altri membri del team) ed i numerosi sponsor collegati all'appuntamento.

Il paesaggio offerto dal percorso sarà la vera particolarità che distinguerà questa corsa da una sempre maggior offerta in questo settore del podismo. Infatti, bisogna immaginare che il tracciato, si snoderà tra aromi e paesaggi unici, grazie alla ricchezza offerta dalla natura della valle Argentina. Così i runner si troveranno a passare in mezzo alla macchia mediterranea e si potranno far sedurre dal fascino dei sentieri avvolti dall’ombra della fitta boscaglia, solcando mulattiere fiancheggiate da una fitta rete di muretti a secco e da lunghe file di ulivi secolari. Un lungo pellegrinaggio in un luogo incantato, in un contesto agrario tra i più antichi del Mediterraneo dove la magia e il fascino di un tempo ancestrale racconta storie centenarie di un territorio duro, selvaggio, impervio e a tratti ostile trasformato e addomesticato dal sudore e dall’infaticabile opera dell’uomo.

LE INTERVISTE A SAMUELE DI FIORE E MATTEO ORENGO





IL PERCORSO - “Si parte dalla Piazza della Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta e San Giorgio a Badalucco. Dopo aver imboccato il primo tratto di salita che conduce alla Chiesetta di San Nicolò ed aver proseguito dritto al bivio, i nostri atleti si confronteranno con l’unica vera asperità del percorso: 4,5 chilometri di ascesa verticale intervallata da brevi tratti pianeggianti che, dopo aver attraversato gli uliveti Gaaci e le Zone Valle e Cegno, confluirà verso la Chiesa di San Bernardo (check passaggio atleti e unica zona di ristoro della gara). Un lungo tratto in discesa piuttosto scosceso di circa 1,5 chilometri e l’ultima “bretella” in sentiero single track di Zona Grutin contraddistinguono la seconda parte del percorso sino al Ponte Romano Madonna degli Angeli. Tanti cambi di direzione e un'ultima breve salita per entrare in Regione Cian: ultimi chilometri di verde e natura prima di imboccare i 500 metri conclusivi di sentiero verso il Campo Sportivo e il traguardo” - spiegano dalla ASD Naturun Team Valle Argentina.

IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI TRAIL GLI ULIVI

ISCRIZIONI – Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle ore 24 di venerdì 5 giugno 2020, anche se potrebbero chiudersi ben prima, al raggiungimento dei 150 pettorali. Per partecipare al “Trail tra gli ulivi”, bisogna seguire la procedura online, sul sito internet della ASD Naturun Team Valle Argentina (https://www.naturunteamk40.com/) o contattando direttamente la Segreteria dell’Associazione al numero +39 347 70 32 969 oppure inviando una mail all’indirizzo naturunteamk40@gmail.com.

INFORMAZIONI LOGISTICHE – La gara si terrà domenica 7 giugno 2020. Il raduno degli atleti ed il briefing preliminare sono fissati alle ore 8 e lo start è programmato per le ore 9.30, in Piazza della Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta e San Giorgio a Badalucco. Compresa con l'iscrizione sarà fornito un pacco gara che comprende alcuni prodotti tipici del territorio, una maglia dell'evento, una medaglia ed un buono pasta da consumare a fine gara presso il Ristorante Pizzeria La Stua di Badalucco. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali social FACEBOOK e INSTAGRAM della ASD Naturun Team Valle Argentina e sull’evento Facebook "Trail gli Ulivi 2020".